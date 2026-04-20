Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerindeki gerginliğin de ABD’deki Türkiye karşıtı havanın oluşmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Eski diplomat Timur Söylemez, ABD’nin Türkiye ile ilişkileri ve NATO’daki durumla ilgili çarpıcı sözler söyledi. NATO’da Türkiye’ye rağmen karar alınamayacağının altını çizen Söylemez, İsrail’in Türkiye ile savaşmasının mümkün olmadığını söyledi.

Söylemez, T24’ten Cansu Çamlıbel’e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

-Zaten öyle bir hava son 10-15 senedir yok mu, hem Cumhuriyetçilerde hem Demokratlarda?

Bence o hava düzelme yönelimine girmişti. Düzeldi demiyorum fakat en azından o yöne doğru bir hareketlenme vardı. E tabi bu ne bakımdan önemli? Savunma sanayi tedarikleri bakımından önemli. Kaan'ın motorundan tutun F-35 programına. Olacaksa eğer Patriot alımlarından, bir takım başka düzenlemelere kadar Kongre çok önemli. CAATSA’nın kaldırılmasını, NDAA’in değiştirilmesi hep Kongre’nin yapacağı işler. Bu bakımdan bence İsrail'in yapmaya çalıştığı esas şey Kongre’yi zehirlemek ve Kongre’yi bu savaş vesilesiyle yeniden tam Türkiye karşıtı bir noktaya getirebilmek.

“İSRAİL’İN TÜRKİYE İLE SAVAŞMA İHTİMALİ YOK, DERDİ ABD KONGRESİ'NDE TÜRKİYE KARŞITI HAVAYI KÖRÜKLEMEK”

-O halde diyorsunuz ki “İsrail’in Türkiye ile savaşı göze alma ihtimali asla yok, bu söylemler psikolojik harekattan ibaret.” Doğru mu anlıyorum?

Bence böyle bir ihtimal kesinlikle yok. Söyledim gibi İsrail’in derdi Türkiye’nin Kongre ile ilişkilerini düzeltmeye yönelik çabalarını hedef almak. Çünkü çok uzun zaman sonra Türkiye’nin Kongre nezdinde zemin kaybeden durumunda en azından bir hareketlenme oldu. İsrail'in yapmaya çalıştığı bunu durdurmak. Beyaz Saray'la Ankara'nın ilişkilerinin çok iyi olması onları rahatsız ediyor ve bu havanın Kongre’de de hâkim olmaya başlamasını istemiyorlar.

“MEVCUT ŞARTLAR ALTINDA ANKARA-WASHİNGTON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BUNDAN DAHA İYİ OLMASI ZOR”

-Hakikaten de “çok iyi” mi Washington ile Ankara arasındaki ilişkiler?

Bence mevcut şartlar altında bundan daha iyi olması çok zor. Biden dönemine ve ilk Trump döneminde yaşanan türbülansa bakarsak, iki ülke arasındaki ilişkiler o günlere kıyasla gayet iyi bir yerde. Ha bu, sorunların çok büyük bir çoğunluğunun çözülmediği gerçeğini değiştirmiyor. Ama kriz yaşamıyoruz. Son yirmi beş yılda çok örneğini gördüğümüz gibi ABD çok yakın coğrafyamızda kinetik operasyonlar içinde ve bugün Türkiye’nin yapmaya çalıştığımız şey de bu genel çerçeveyi idare etmek. Yani bu bir idare sanatıdır netice itibariyle.

“ABD TÜRKİYE’NİN İRAN SAVAŞINA ÇEKİLMESİNİ İSTEMEDİ ÇÜNKÜ ANKARA İŞİN İÇİNE ÇEKİLİRSE NATO ÇEKİLMİŞ OLUR”

-Peki bu sizin tarif ettiğiniz Ankara-Washington arasındaki bir tür “bahar havası”, İran’da savaş daha sert bir viraja girerse bozulabilir mi?

Ben bozulacağını zannetmiyorum. Aynı Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemleri gibi aslında. O dönemde de Türkiye bazı baskılar yaşadı ama Türkiye’nin savaşa karışmasına yönelik bir baskı değildi onlar. Böyle bir beklenti de olmadı zaten. Geçmişte mesela Irak'ın işgalinde olmuştu böyle bir beklenti. Ama bugün bizim İran işinin dışında kalma isteğimiz gayet anlayışla ve saygıyla karşılandı. ABD içinde Körfez ülkelerinin de ABD ve İsrail ile birlikte İran'ı vurması yönünde bir beklenti ve siyasi söylem ortaya çıktı. Beyaz Saray buna mesafeli durdu ama netice itibariyle böyle bir beklenti oluştu. Bunun içine hiçbir zaman hiç Türkiye dahil edilmedi. Bir kere Türkiye bu işin içine çekilirse NATO bu işin içine çekilmiş olur. Türkiye Körfez ülkelerinden farklı olarak NATO üyesi. Dolayısıyla siz Türkiye'yi bu harekatın içine çekerseniz ve bu harekatın içinden Türkiye'ye yönelik bir müdahale olursa o zaman 4. Madde, 5. Madde bunların hepsi devreye girebilir. Bu bakımdan Türkiye'nin bu işin içine çekilmemesi ABD açısından da önemli. O bakımdan ben İran konusunun Türkiye ile Amerika arasında bir krize doğru evrilmesini beklemiyorum.

-Yani “Bir kara harekâtı olsa ve bu iş Trump'ın istediğinden uzun sürse bile Türkiye bunu minimum hasarla atlatabilir” demiş oluyorsunuz aslında.

Ben öyle düşünüyorum. “Minimum hasar” derken yani tabii ki bunun Türkiye üzerinde ekonomik etkileri olacak kısa orta uzun vadede. Ama askeri anlamda, stratejik anlamda bizi bu işin içine çekme gayreti olmayacaktır.

“Türkiye’de sanki NATO'nun kararları bizden ayrı bir yerde alınıyor gibi bir algı var”

“Oysa Ankara bütün karar süreçlerinde masada, NATO asla Türkiye'ye rağmen bir şey yapamaz”