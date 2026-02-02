Uzun yıllardır aralarında soğuk rüzgârlar esen Yeşim Salkım ve Gülben Ergen, Fatih Ürek’in cenazesinde yıllar sonra ilk kez aynı karede görüntülenmişti. Bu karşılaşmanın ardından, Yeşim Salkım’ın 2017’de bir yayında Gülben Ergen’e yönelik söylediği sözler X platformunda yeniden paylaşılmaya başlandı.

Salkım, söz konusu yayında oldukça ağır ifadeler kullanarak, “Ben çok veto yemiş bir kadınım. Kimsenin metresi olmadım, otel odalarında yakalanmadım. Kimseyi arkamdan ağlatmadım. Medya katilini neden koruyorsunuz? Artık yeter. Gülben Ergen denilen kişiyle ilgili çok şey yaşandı. Tapeleri sorun, Filiz Otel’i sorun, Çeçen baskınını sorun” diyerek tepkisini dile getirmişti.

“GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI”

Eski görüntülerin yeniden servis edilmesi Yeşim Salkım’ı adeta çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Salkım, geçmiş üzerinden algı yaratılmasına sert çıktı. “Eski bir videoyu tekrar dolaşıma sokup olayları çarpıtmayın” diyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Adı üstünde, geçmiş geçmişte kaldı. Böyle bir günde edebinizi takının, insanların canını sıkmayın. Alacağınız etkileşime de bakın! Gülben konusu benim için kapanmıştır. On yıl öncesine ait videolarla gündem yaratmaya çalışmayın, haddiniz bilin. Eğer yeni bir konunuz varsa onu konuşun, benim adımı karıştırmayın. Gerçeği saptıran yorumlardan ve saçma sapan eleştirilerden bıktım. Geçmişte aklınız neredeydi?”