Eski defterler açıldı: Hülya Avşar– Yıldız Tilbe polemiğinde son durum ne? Avşar noktayı koydu

26 Ocak 2026 Pazartesi
Magazin dünyasının iki güçlü ismi Hülya Avşar ve Yıldız Tilbe arasında yıllar önce yaşanan gerginlik, yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 10 yıl önce aralarında geçen bir diyalog, son günlerde sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.

Hande Karacan
Bir dönem Yıldız Tilbe’nin açıklamalarıyla araları açılan ikilinin uzun süre iletişim kurmadığı biliniyordu.

Konuyla ilgili merak edilen sorular, geçtiğimiz gün bir mekândan çıkarken görüntülenen Hülya Avşar’a yöneltildi.

Gazetecilerin “Hâlâ küs müsünüz?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Avşar, Yıldız Tilbe ile aralarında bir kırgınlık olmadığını dile getirdi.

Ünlü sanatçı, geçmişte yaşananların bugün farklı bir noktadan değerlendirilebileceğini vurgulayarak, yıllar içinde insanların ve enerjilerinin değiştiğine dikkat çekti.

Avşar, o dönemde yaşananları “gençlik” olarak tanımlarken, her iki tarafın da kendince haklı nedenleri olduğunu ifade etti ve konunun artık geride kaldığını belirtti.

'KÜS DEĞİLİM'
Hülya Avşar, "Yıldız Tilbe ile de küs değiliz." Ayrıca Avşar, "Gençlik hataları dermişim. Hata da demeyelim insan böyle değişiyor. Yıllar öncesinin enerjisi o kadar farklı ki benim de haklı olduğum bir taraf vardı. Uzun meseleler" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar yakında atv ekranında yayınlanacak Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alacak.

Bebekte görüntülenen Avşar, "Çekimler çok güzel gidiyor. Uyum içinde çalışıyoruz. Kısa bir süre içinde dizimiz izleyiciyle buluşacak. Harika bir iş çıkardık" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
