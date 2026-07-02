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“12 Yargı Paketi” olarak isimlendirilen kanun teklifi Meclis'te görüşülmeye devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla iddianame gündemdeki yerini korurken İzzet Özgenç'ten "Sayın Cumhurbaşkanım..." diyerek gelen paylaşım dikkat çekti.

"ŞEYTANİ ZİHNİYETİN BİR ÜRÜNÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İzzet Özgenç, davacının haklı olduğuna, bir hakkın tevdiine ("verme", "bırakma" veya "emanet etme") ilişkin mahkeme kararının idare tarafından kanuni süresi içinde yerine getirilmesini engelleyen kanun teklifinin şeytani zihniyetin bir ürünü olduğunu söyledi.

Özgenç, Erdoğan'a teklifin kanunlaşması halinde Anayasa, m. 89, f. 2’de tanımlanan yetkinin kullanılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. İzzet Özgenç'in paylaşımının tamamı şöyle;

"Sayın Cumhurbaşkanım, Davacının haklı olduğuna, bir hakkın tevdiine ilişkin mahkeme kararının idare tarafından kanuni süresi içinde yerine getirilmesini engelleyen kanun teklifi, şeytanî zihniyetin bir ürünüdür. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan bu teklifin “kanunlaşması” halinde, Anayasa, m. 89, f. 2’de tanımlanan yetkinin kullanılmasını takdirlerinize arz ederim. Selam ve saygılarımla"

Anayasa'nın 89. maddesinin 2. fıkrası nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen kanunların Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün içinde yayımlanması kuralını düzenler.

Kanunların Yayımlanması ve Geri Gönderilmesi sürecini kapsayan Madde 89'un ilgili kısımları şu şekildedir:

Fıkra 1: Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.

Fıkra 2: Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu süresi içinde, gerekçesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. (Cumhurbaşkanının veto yetkisi)

Fıkra 3: Meclisce geri gönderilen kanun aynen kabul edilirse, Cumhurbaşkanı kanunu yayımlamak zorundadır; Meclis yeni bir değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu da geri gönderebilir.

Fıkra 4: Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir.