YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN - Sıcak Analiz

Belki de bir zamanlar parçası olduğu AKP iktidarının “çözüm süreç”lerini savunduğu için çizgisinde kırıklık görülmesin diye bu yolu tercih etmiş olabilir.

DEM Parti eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın görüşme sonrası açıklamaları çok dikkat çekiciydi. Çözmek için şifre kırıcı gerekiyordu.

Siyasetçilerin kullandıkları dile dair değerlendirmeler yapan Hatimoğulları, "Türkiye'de özellikle hükümet sözcülerinin son zamanlardaki kullandığı dil hakikaten Kürt halkını son derece yaralayan bir dil. Bugün kullanılan dilin Kürt kardeşlerimizi görmeyen, saldıran adeta HTŞ sözcülüğüne soyunmuş bir dil olmasını asla kabul etmiyoruz. Bu dil değişmelidir. Öcalan'ın çağrısı yerli yerinde durmaktadır. Bu çağrıyı yerine getirmek için hep birlikte adım atmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" sorusunun çok sorulduğunu belirten Hatimoğulları, "Bunun yanıtı başta iktidar ortaklarında olmalıdır. Bizim DEM Parti olarak durduğumuz yer bellidir. Biz aynı yerdeyiz. Dilimizi de fikrimizi de ona göre belirlediğimizin herkes farkında olmalı ancak Suriye'de Kürt kardeşlerimiz katledilirken buna da sessiz kalmamız hiç kimse tarafından beklenmemelidir" dedi.

Buraya kadar her şey normal. Hatta çok da şaşıracak bir durum yok!..

Esas bundan sonrasına pür dikkat kesilin lütfen;

-"Bahçeli'yi bizimle el sıkıştıran sebep hala yerli yerinde durmaktadır" ifadenin nasıl geldiğine bütünden bakalım;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de kendileri ile el sıkıştığını hatırlatan Hatimoğulları, "İktidarın kimi sözcüleri tarafından ‘Bu süreç DEM Parti tarafından farklı bir çizgiye çekilmektedir’ yaklaşımını asla kabul etmeyiz. Sayın Bahçeli'yi bizimle el sıkıştıran sebep ne ise o sebep hala yerli yerinde durmaktadır" dedi.

*

“Yerli yerinde duran” kim/kimler veya ne/neler?..

Mesajın şifresi ne?..

Başkentin derin koridorlarında anında yapılan analiz şöyle;