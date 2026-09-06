Eski CIA Direktörü David Petraeus, İran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının ardından ABD'nin doğu Körfez bölgesindeki askeri varlığının mevcut yapısıyla devam edemeyeceğini belirtti.
Eski CIA şefinden itiraf: Körfez’deki ABD üsleri sürdürülemez
David Petraeus Körfez'deki ABD üslerinin maliyet ve güvenlik gerekçeleriyle sürdürülemez olduğunu belirtti. Trump yönetimi ise Orta Doğu için Abraham Anlaşmaları'nı da içeren kapsamlı yeni bir stratejik plan hazırlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Amerika merkezli The Global Gambit podcast yayınında değerlendirmelerde bulunan Petraeus, askeri tesislerin bakım ve işleyiş süreçlerinin ciddi biçimde etkilendiğini vurguladı.
İran'ın saldırılarında kritik altyapı ve askeri tesislerin birer "kaldıraç" olarak kullanıldığını ifade eden eski istihbarat başkanı, Washington'ın bu süreçte füze önleme kapasitesinin önemli bir kısmını tükettiğini öne sürdü.
Maliyet etkinliği konusundaki dengesizliğe dikkat çeken Petraeus, düşük maliyetli İran yapımı insansız hava araçlarını düşürmek amacıyla son derece pahalı hava savunma füzelerinin kullanılmasının sürdürülebilir bir askeri politika olmadığını dile getirdi.
Her ne kadar hangi tesislerin doğrudan risk altında olduğunu tek tek sıralamasa da, bölgede İran menşeli tehditlerin odak noktasında yer alan çok sayıda stratejik Amerikan üssü bulunuyor.
Bu kapsamda Ürdün'deki Marine Corps, Kral Hüseyin, Prens Hasan ve El Azrak tesisleri; Kuveyt'teki Ahmed El Cabir ile Ali El Salim hava üsleri; Bahreyn'deki Beşinci Filo unsurlarının yer aldığı Şeyh İsa Hava Üssü; Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhad ve El Dhafra üsleri; Katar'daki en büyük tesis olan El Udeid Hava Üssü ile Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan depolama ve askeri alanları dikkat çekiyor.
Diğer taraftan Axios internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Trump yönetimi mevcut çatışma dalgasının ötesine geçerek bölgeye yönelik stratejik bir plan üzerinde çalışıyor.
Söz konusu projenin, normalleşme adımlarını içeren Abraham Anlaşmaları'nın kapsamını genişletme hedefini de barındırdığı ifade ediliyor.
Trump'ın kapalı kapılar ardındaki görüşmelerinde, İran ile yaşanan gerilimler tamamen sonlandığında Orta Doğu coğrafyası için çok daha büyük adımlar atacaklarını dile getirdiği aktarılıyor.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Tahran yönetimine yönelik sert bir uyarı mesajı paylaştı.
Hegseth, İran güçlerinin Amerikan donanma gemilerini hedef alması halinde, ülkenin petrol tankerlerinin hedef alınarak batırılacağını açıkça belirtti.
Bakan Hegseth, taraflar arasındaki gerilimi özetleyen "Tek yapmaları gereken ABD Donanması’na ateş etmemek" ifadelerini kullandı.