Eski CIA şefinden itiraf: Körfez’deki ABD üsleri sürdürülemez

Bu kapsamda Ürdün'deki Marine Corps, Kral Hüseyin, Prens Hasan ve El Azrak tesisleri; Kuveyt'teki Ahmed El Cabir ile Ali El Salim hava üsleri; Bahreyn'deki Beşinci Filo unsurlarının yer aldığı Şeyh İsa Hava Üssü; Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhad ve El Dhafra üsleri; Katar'daki en büyük tesis olan El Udeid Hava Üssü ile Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan depolama ve askeri alanları dikkat çekiyor.