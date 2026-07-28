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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Aralarında 24. Dönem Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın da bulunduğu 264 eski CHP milletvekili, partiden toplu istifa ettiklerini açıkladı. Eski vekiller, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye destek vereceklerini duyurdu.

264 ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN ORTAK İSTİFA KARARI

CHP'de eski milletvekillerini kapsayan dikkat çekici bir ayrılık yaşandı. Geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği yapan 264 isim, 21 Mayıs'taki mahkeme kararıyla şekillenen "mutlak butlan" yönetimine tepki göstererek partiden istifa ettiklerini açıkladı. Toplu istifa kararını ortak bir bildiriyle kamuoyuna duyuran eski milletvekilleri, bundan sonraki süreçte Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında siyaset yapacaklarını ve yeni oluşuma destek vereceklerini bildirdi.

ORDU'DAN İDRİS YILDIZ DA İMZA ATTI

İstifa eden isimler arasında, 24. Dönem CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız da yer aldı. Yıldız'ın da imza koyduğu ortak bildiride, partiden ayrılma kararının kişisel değil, siyasi ve ilkesel gerekçelere dayandığı vurgulandı.

"YENİ PARTİ'NİN İNŞASINA KATKI SUNACAĞIZ"

Ortak bildiride, CHP'den istifa eden eski milletvekilleri şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin temel değerlerine ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak CHP'den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçimi esas alan Yeni Parti'nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz."

Açıklamada ayrıca, Özgür Özel liderliğindeki siyasi hareketin Türkiye'de toplumsal barışı, dayanışmayı ve kardeşlik ruhunu yeniden güçlendireceğine olan inanç dile getirildi.

YENİ PARTİ'YE DESTEK MESAJI

Bildiride, yeni siyasi hareketin Türkiye'de umut oluşturacağı belirtilerek, ilk seçimlerde güçlü bir iktidar alternatifi oluşturacağına inandıkları ifade edildi. Toplu istifa kararı, CHP'de son dönemde yaşanan ayrılık sürecinin en geniş katılımlı adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.