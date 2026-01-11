Arroyo, Beşiktaş'a gittiği için pişman olmadığını fakat kötü bir tercih yaptığından bahsetti. Genç oyuncu, "Altı aylık bir dönemdi ve pişman değilim ama bir anlamda yanlış bir adımdı. Neyse ki Cruzeiro ortaya çıktı, her şey değişti ve şu an her şey yolunda. Solskjaer bana fırsat vermedi. Ayrıca teknik direktörle bazı sorunlar yaşadım; o da çıkıp benim disiplinsiz olduğumu söyledi, ki bu doğru değildi. Yine de olumlu yanları oldu: Avrupa futbolunun sertliğini tanıdım, goller attım ve aileme daha iyi bir yaşam sağlayabildim." ifadelerini kullandı.

ARROYO PERFORMANSI

Genç kanat oyuncusu Beşiktaş formasıyla 14 resmi maça çıkarken 2 de gol attı. Keny Aroyyo, transfer olduğu Cruzeiro'da ise çıktığı 15 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.