Portekiz Premier Lig maçında Mourinho'nun komutasındaki Benfica, Alverca'yı 2-1 yenmeyi başardı.
Rafa Silva ve Bruma sahne aldı: Benfica'ya hayat öpücüğü...
Portekiz Premier Lig maçında Benfica evinde Alverca'yı 2-1 yendi. Karşılaşma her açıdan heyecanlıydı ve dikkatleri çekti. Rafa Silva ve Bruma detayı da gözlerden kaçmadı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Rafa Silva, aylar sonra eski takımı Benfica ile maça ilk 11'de başladı. Portekizli yıldız, karşılaşmanın 88. dakikasında yerini Barrenechea'ya bıraktı.
Ev sahibi takımın gollerini 16. dakikada Andreas Schjelderup ile 86. dakikada Anisio Cabral kaydederken, konuk ekibin tek sayısı 30. dakikada Figueiredo’dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 49’a yükseltti ve ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım olma özelliğini sürdürerek 3. sıradaki yerini korudu. FC Alverca ise 24 puanda kaldı.
Eski Galatasaraylı Bruma da oyuna sonradan dahil oldu. Portekizli hücumcu, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra takımına galibiyeti getiren golü atan 17 yaşındaki Anísio Cabral da karşılşamaya damga vurdu.
Rafa Silva, son olarak Beşiktaş'ta 2 Kasım 2024'te Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de oynamıştı.