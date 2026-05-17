Serie A’nın 37. haftasında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fiorentina deplasmanda 2-0 kazanmayı başardı.

ESKİ BEŞİKTAŞLI NDOUR GOLÜ AÇTI

Karşılaşmanın ilk golünü, eski Beşiktaş futbolcusu Cher Ndour kaydetti. Siyah-beyazlılardaki kiralık döneminin ardından Paris Saint-Germain’e dönen oyuncu, Şubat 2025’te 5 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya transfer olmuştu. İtalyan orta saha, 34. dakikada fileleri havalandırdı.

MANDRAGORA FİŞİ ÇEKTİ

Fiorentina’nın 28 yaşındaki orta sahası Rolando Mandragora, 83. dakikada attığı uzak mesafe golüyle skoru belirledi ve takımına 2-0’lık galibiyeti getirdi.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADAYDI

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli futbolcu Kenan Yıldız’a ilk 11’de görev verdi. Genç oyuncu 90. dakikada kenara gelerek yerini Fabio Miretti’ye bıraktı.

JUVENTUS’UN ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI ZORA GİRDİ

Ligin bitimine 1 hafta kala mağlup olan Juventus, 68 puanda kalarak 6. sıraya geriledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı. Milan ve Roma ise 70’er puanla ilk 4 yarışında avantajını sürdürdü.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Juventus ligde bir sonraki hafta derbide Torino ile karşılaşacak. Fiorentina ise evinde Atalanta'yı ağırlayacak.