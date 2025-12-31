Fransa’nın Metz takımında parlayıp, bir diğer Fransız kulübü Lyon’a transfer olan Miralem Pjanic; sonrasında Roma, Juventus ve Barcelona gibi büyük takımlarda da forma giydi. Miralem Pjanic, son olarak Rusya’nın CSKA Moskova takımında oynadı.

Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu, milli takımıyla da 115 maça çıktı. 2020 yılında Juventus cephesinden Barcelona’ya 60 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olması da dikkatleri çekmişti.

BEKLENİLENİ VEREMEMİŞTİ

2021/22 sezonunda Barcelona’dan kiralık olarak Beşiktaş’a katılan Miralem Pjanic, beklenilen katkıyı verememişti. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 4 asistlik katkı sağlamıştı.