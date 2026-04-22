İngiltere Championship karşılaşmasında Southampton, sahasında Bristol City ile 2-2 berabere kaldı.

St. Mary’s Stadium’da oynanan mücadelede eski Beşiktaşlı oyuncu Cyle Larin yine ön plana çıktı.

MAÇTA GOL DÜELLOSU

Bristol City 5. dakikada öne geçerken, Larin 29. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip 63. dakikada yeniden üstünlüğü yakalasa da Southampton’da Adam Armstrong sahneye çıkarak skoru 2-2’ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Bu beraberliğin ardından Southampton puanını 76’ya yükselterek play-off hattındaki yerini koruyup Premier Lig iddiasını sürdürken, Bristol City 59 puana ulaştı.

LARIN FORMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Form grafiğiyle dikkat çeken Larin, Southampton formasıyla devre arasından bu yana 17 maçta 7 gol ve 1 asist üretti.

Dünya Kupası hazırlık sürecinde yükselen performansını sürdüren 31 yaşındaki Kanadalı forvet, sezonun ilk bölümünü Feyenoord’da geçirmişti ve Hollanda ekibiyle beklentileri karşılayamamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞUNDA ROLÜ BÜYÜKTÜ

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekibin 2020-21 sezonunda yaşadığı tarihi şampiyonluğa da damga vuran Larin'in performansı heyecan veriyor. Kanadalı yıldız, o dönem takımıyla çıktığı 45 maçta 23 gol atarken 5 de asist yapmıştı.



SOUTHAMPTON’UN YÜKSELİŞİ

Southampton, sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalarak küme düşme hattına kadar gerilese de, takımın başına Tonda Eckert’in geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı.

Köklü İngiliz ekibi, Championship’te oynadığı son 17 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

KRİTİK SON 2 MAÇ

Southampton, bitime 2 hafta kala ligde önümüzdeki hafta doğrudan rakibi Ipswich Town ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Sezonun son maçında ise deplasmanda Preston ile mücadele edecek.