Almanya 2. Bundesliga lideri Schalke 04’ün kaptanı milli oyuncu Kenan Karaman, bu sezon yakaladığı formun ardından 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna girmeyi ümit ettiğini açıkladı. İHA muhabirine konuşan 32 yaşındaki futbolcu, turnuvanın uzun bir maraton olduğunu hatırlatarak yedek oyuncuların da fit olmasının önemine dikkat çekti.

29 haftalık periyotta 58 puan toplayarak ligin zirvesine çıkan Alman ekibinin kaptanı Karaman; şampiyonluk mücadelesi, A Milli Takım hedefleri, Beşiktaş’ta geçirdiği dönem ve bireysel kariyeri gibi pek çok başlıkta soruları yanıtladı.

"BUNDESLİGA'YA ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Sezonun geride kalan bölümünde takımın gidişatından memnun olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, kalan 5 hafta içerisinde şampiyonluğu getirmek için sahada ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bundesliga’ya yükseleceklerine inandığını vurgulayan Karaman, “Bu sene iyi gidiyoruz. Son iki sene bayağı zorluklar yaşadık kulüple ilgili. Bu sene yeni hocayla birlikte takımı toparladık, kulüp olarak doğru kararlar verdik. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz şimdiye kadar. Son 5 haftaya girdik. Takım olarak Bundesliga’ya çıkacağımıza inanıyoruz. Bu sene bizi en çok başarıya iten şey hep maçtan maça düşünmemiz oldu. Hiçbir zaman takım olarak ya da dışarıya doğru ‘Bu sene çıkacağız, çıkmak istiyoruz’ diye bir hedef koymadık. Her gün maç maç düşünüp hep üstüne koyarak, çok çalışıp bugünlere geldik çok şükür. Takımda gayet güzel bir uyum var. Ben son 2 senedir kaptanlık yapıyorum. Bu da ayrıca gurur verici bir şey benim için; hem bir Türk olarak hem böyle büyük bir kulübün kaptanlığını yapmak... İnşallah ben de takımı kaptan olarak Bundesliga’ya çıkaracağım” diye konuştu.

"KAPTAN OLARAK SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Bu sezon çıktığı 29 karşılaşmada 12 gol atıp 4 asist yapan Kenan Karaman, bireysel performansından da memnun olduğunu dile getirdi.

Deneyimli oyuncu, “Ben son 3 senedir aslında gol, asist olarak takıma bayağı bir katkı sağlıyorum. Her sene üstüne koymaya çalışıyorum. Geçen iki sene gollerim, asistlerim takıma ligde kalmak için bayağı bir katkı sağladı. Bu sene inşallah gollerimi son haftalarda da devam ettirip takımı Bundesliga’ya taşımak istiyorum. Kaptan olarak belirli bir sorumluluk hissediyorum, o yüzden performansıma gerçekten çok odaklıyım. Çünkü bir kaptan olarak bence önce saha içinde iyi bir performans vermek gerekiyor. Diğer takım arkadaşların da çünkü senin yolunda gitmeye çalışıyor. O yüzden ben de her sene hem gol atıp hem asist yapıp takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu sene de iyi bir sezon geçirdiğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"BEN DE ONLARA ÇOK DEĞER VERİYORUM"

Taraftarla ve kulüple arasındaki bağın özel olduğunu belirten Karaman, kendisi için beste yapan Schalke taraftarına duyduğu sevgiyi şu sözlerle anlattı:

“Taraftarlar bana ait bir beste yaptılar. Son evimizde oynadığımız maçta küçük bir sakatlık yaşadım, maçtan çıktım, orada da benim bestemi söylediler. Bizim stat da her zaman dolu. 60 bin kişi senin ismini söylerken gerçekten insan gurur duyuyor. Ben de onlara çok değer veriyorum, kulübe çok değer veriyorum. Karşılıklı güzel bir ilişkimiz var kulüple, inşallah bu da bozulmaz diye ümit ediyorum.”

"MİLLİ TAKIMI ÖZLÜYORUM"

24 yıllık hasretin ardından A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda mücadele edecek olmasını büyük bir başarı olarak nitelendiren Karaman, yeniden ay-yıldızlı formayı giymek istediğini ifade etti.

Deneyimli futbolcu, “Çok büyük bir başarı. 24 sene sonra yine Dünya Kupası’na gitmemiz çok güzel, çok başarılı, çok gurur verici bir şey. Oradaki arkadaşlarımı, ekibi, hocaları gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah Dünya Kupası da ülkemiz için güzel geçer. Ben de milli takımı özlüyorum. İnşallah yine milli formayı giymek nasip olur” dedi.

"İYİ BİR UYUM SAĞLADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ay-yıldızlı ekibin turnuvada iyi sonuçlar alabileceğine inanan 32 yaşındaki oyuncu: “Çünkü takımdaki arkadaşlık dışarıdan çok iyi gözüküyor. Geçtiğimiz 2 sene iyi başarılar elde etmiş, takımın kadrosu hemen hemen hep aynı oluyor. İyi bir uyum sağladıklarını düşünüyorum. Dünya Kupası’nda da başarılı olacağımızı düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK İSTERİM"

Bu sezonki formunun ardından milli takıma davet edilmeyi ümit ettiğini söyleyen Karaman, özellikle hücum hattındaki tecrübesinin takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Milli futbolcu, “Tabii oyuncu olarak her zaman bir ümidin var. Hele ki kendi kulübünde performansın iyiyken… Tabii milli takımda da kadroda böyle bir eksiklik olduğunu görüyorum. İnsan tabii ki bir beklenti içine giriyor ama sonuçta hocaların vereceği bir karar. Ben tabii ki milli takımda olmak isterim. Çünkü ben de uzun yıllar forma giydim, oradaki mevcut kadroda oyuncularla oynamış biriyim. Çağırılsam oradaki rolümü de bilirim. Bir ağabey olarak orada katkı sağlayacağımı da biliyorum. O yüzden milli takımda da tecrübem olduğu için ben de orada takıma faydalı olacağımı düşünüyorum” dedi.

"YEDEK OYUNCULARIN FİT OLMASI GEREKİYOR"

Dünya Kupası kadrosunda yedek kulübesine oturacak isimlerin de takıma katkı verebilecek oyuncular olması gerektiğini ifade eden Kenan Karaman, konuya ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

“Bazen bazı kararlar belki sadece performans odaklı olmayabilir. Belki takımın uyumunu bozmak istemez hoca, belki bazı oyuncuları sadece kadro derinliği için çağırabilir. Ama benim şahsi fikrim bir turnuvaya katılıyorsan eğer ilk 11’in haricinde geniş kadroda sürekli oynayan oyuncular daha çok fayda sağlar diye düşünüyorum. Çünkü turnuva uzun bir maraton, orada yedekte oturacak oyuncuların da fit olması gerektiğini düşünüyorum. Ama onu da hesaplayacaklarını düşünüyorum.”

"ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ VAR"

A Milli Takım’ın yetenekli bir jenerasyonu barındırdığına dikkat çeken tecrübeli oyuncu: “Milli takıma son yıllarda genç arkadaşlarımız katıldı. Emin ellerde olduğunu düşünüyorum, önümüzdeki yıllarda onların büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. İnşallah turnuvalara artık sıkça katılırız. Bence öyle bir milli takım olmamız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yetenekli oyuncularımız var” ifadelerini kullandı.

"LUCESCU'NUN BENİM İÇİN AYRI BİR YERİ VAR"

Kısa süre önce hayatını kaybeden Mircea Lucescu’nun A Milli Takım’a ilk davetini yapan teknik adam olduğu hatırlatılınca duygusal ifadeler kullanan Karaman, “Öncelikle Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldüm. Tabii benim için ayrı bir yeri var çünkü ilk kez beni milli formayla buluşturan isim. Çok değerli bir insandı, çok değerli bir karakter. Sadece güzel şeyler bahsedebilirim onunla ilgili. Futbolu belirli bir seviyeye taşıyan, çok kulüpte başarılar elde eden, vizyonlu bir insandı” açıklamasında bulundu.

“'NİKAHINI KIY, ÖYLE GEL' DEDİ”

Rumen teknik adamla yaşadığı bir anısını paylaşan deneyimli futbolcu, şunları anlattı:

“Beni ilk aradığında bayağı bir şoktaydım ya da şaşırmıştım o zamanlar. O zamanlar benim nikahım vardı. Milli maçlar tam aynı tarihlere geliyordu. Telefonu kapatmıştım çünkü sevinçten fırladım. Sonra aynı tarihlerde nikahım olduğunu gördüm, hocayı geri aradım. Dedim; ‘Hocam o tarihlerde nikahım da vardı benim, nasıl yapalım?’ O da sağ olsun beni kırmadı. ‘Tamam sen nikahını kıy, öyle gelirsin milli takıma’ dedi. Öyle bir güzel anım var onunla ilgili.”

"BEŞİKTAŞ DÖNEMİ PEK İYİ GEÇMEDİ"

Beşiktaş’a transfer sürecini ve siyah-beyazlı formayla geçirdiği dönemi değerlendiren Karaman, teklif geldiğinde kararını hızla verdiğini söyledi.

Tecrübeli oyuncu, o günlere dair şunları aktardı: “O dönem Avrupa Şampiyonası’ndaydık Milli Takım’la birlikte. O zamanlar menajerim Beşiktaş’tan teklif olduğunu söyledi. Ben de Türkiye’de bir deneyim yaşamak istiyordum. Çünkü Almanya’da doğup büyüdüm, burada hep belirli takımlarda oynadım. Üç büyüklerde bir Türkiye deneyimi olsun istiyordum. Beşiktaş’la da görüşmelerimiz iyi geçti. Benim için güzeldi ve iyi bir tecrübe oldu. Dışarıdan görünürse Beşiktaş dönemi pek iyi geçmedi evet, bazı sıkıntılar da yaşandı ama ben onu öyle algılamıyorum. Çok büyük bir camiada oynadım. Taraftarın önünde oynama fırsatı buldum. Ben yine de pozitif bakıyorum o döneme.”

"DEĞİŞİK POZİSYONLARDA GÖREV ALDIM"

Beşiktaş’taki günlerinde aldığı eleştirilerin bir kısmını haklı bulduğunu ifade eden Karaman, özeleştiri yapmaktan çekinmedi.

32 yaşındaki forvet, “O dönem gerçekten eleştirilere rağmen yine de bayağı oynama imkânı oldu. Takım olarak iyi bir dönem yakalayamadık. Ben de istediğim performansı veremedim. Bazı eleştiriler doğruydu, ben zaten her zaman öz eleştiri yapan biriyim. Belki uzun vadede gerçek performansımı verebilirdim diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş’ta çok değişik mevkilerde de görev aldım. Bir süreklilik olmadı benim için, o da beni zorladı. Hatırlıyorum mesela; bir Fenerbahçe derbisinde beşli savunmada sağ kanat bek oynadım. Değişik pozisyonlarda görev aldım, bu da benim için dezavantajdı. Zaten ondan sonra birkaç yıl Beşiktaş sıkıntılı bir sürece girdi. Şimdi yine Sergen Hoca ile birlikte toparlanmaya çalışıyor. Benim şahsi kararımdı Almanya’ya geri dönmek. Çünkü Schalke o zamanlar Bundesliga’daydı ve ben de Bundesliga’ya geri dönmek istedim” diye konuştu.

"SERGEN YALÇIN EN DOĞRU İSİM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili de övgü dolu sözler sarf eden milli oyuncu, “Bence Sergen Hoca gerçekten çok iyi bir hoca, vizyonu büyük olan bir hoca. Bazen senin görmediğin şeyleri o görebiliyor. Bence şu an Beşiktaş için en doğru isim. Yeni yapılanmanın da onunla birlikte iyi olacağını düşünüyorum. Benim Sergen Hoca ile sadece iyi anılarım var. Antrenmanda verdiğin performansı hak ediyorsan sana o formayı verir. Onun döneminde de beni kullandı çünkü antrenmandaki emeğimi gördü” şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DE HAK EDEN ŞAMPİYON OLSUN"

Trendyol Süper Lig’de bu sezon yaşanan başa baş yarışa da değinen Karaman, “Beşiktaş bu sene zaten yeni bir yapılanmaya girdiği için kendine çok büyük bir hedef koymadığını düşünüyorum. Bu sene gerçekten başa baş gidiyor yarış. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe… Son haftalara kadar heyecanlı bir lig olacak. Hak eden şampiyon olsun” sözleriyle değerlendirmelerde bulundu.

"DZEKO, ÖRNEK ALINACAK BİR İSİM"

Geçmişte Fenerbahçe forması giyen, şimdilerde ise Schalke 04’te takım arkadaşı olan Edin Dzeko’ya da övgüler yağdıran Kenan Karaman, Boşnak golcü hakkında şunları söyledi:

“Gerçekten müthiş bir profesyonel, şu an 40 yaşında. Örnek alınacak bir isim. Çok mütevazı biri, takım içinde herkese yardım ediyor. Onun Schalke’yi tercih etmesi de hem kulüp için hem bizim için çok değerli. Gelir gelmez zaten gollerini gösterdi. Şu an bir sakatlık yaşadı milli takımda omuzundan, birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Takım olarak ümidimiz son haftalarda ya da son iki haftada takımla birlikte oynaması.”