Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı
Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’u ağırladı. Beşiktaş’ın eski futbolcusu Güven Yalçın, ilk yarıda Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı 2 gol attı. Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Maça hızlı başlayan Alanyaspor, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Güven Yalçın'ın arka arkaya attığı gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti. Güven, gollerini 9. ve 16. dakikada attı.
27 yaşındaki Güven, eski takımına karşı attığı gollerden sonra sevinmedi...
Güven Yalçın, bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 lig maçında 3 gol atmış oldu.
Gurbetçi oyuncu, bu maça kadar bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Beşiktaş, Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Güven Yalçın'ın Beşiktaş Kariyeri
Güven Yalçın, 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş formasıyla 101 maçta görev alarak 20 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca kısa süreliğine Lecce’ye kiralanan oyuncu, 2022’de siyah-beyazlı ekipten ayrılmıştı.