Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı

Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’u ağırladı. Beşiktaş’ın eski futbolcusu Güven Yalçın, ilk yarıda Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı 2 gol attı. Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı - Resim: 1

Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u konuk etti.

1 7
Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı - Resim: 2

Maça hızlı başlayan Alanyaspor, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Güven Yalçın'ın arka arkaya attığı gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti. Güven, gollerini 9. ve 16. dakikada attı.

2 7
Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı - Resim: 3

27 yaşındaki Güven, eski takımına karşı attığı gollerden sonra sevinmedi...

3 7
Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı - Resim: 4

Güven Yalçın, bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 lig maçında 3 gol atmış oldu.

4 7
Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı - Resim: 5

Gurbetçi oyuncu, bu maça kadar bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

5 7
Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı - Resim: 6

Beşiktaş, Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

6 7
Güven Yalçın'dan eski takımına karşı bir şov daha: Beşiktaş'ı afallattı - Resim: 7

Güven Yalçın'ın Beşiktaş Kariyeri

Güven Yalçın, 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş formasıyla 101 maçta görev alarak 20 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca kısa süreliğine Lecce’ye kiralanan oyuncu, 2022’de siyah-beyazlı ekipten ayrılmıştı.

7 7
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro