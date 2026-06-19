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Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş forması da giyen Kevin-Prince Boateng, Portekiz Milli Takımı’nda gösterdiği performansla eleştirilen Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ronaldo’yu futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösteren Boateng, Portekiz’in yıldız futbolcu sahada olmadığı zaman daha iyi bir takım görüntüsü verdiğini savundu.

'KENARA ÇEKİLMELİ VE GENÇLERE ŞANS VERMELİ'

Boateng, yaptığı açıklamada, “Tamamen dürüst olabilir miyim? Eğer Cristiano Ronaldo gerçekten bir takım oyuncusuysa, kenara çekilmeli ve genç oyunculara parlama şansı vermeli” ifadelerini kullandı.

Deneyimli isim, Ronaldo’nun sahadaki varlığının takım üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, “Herkes topu ona vermek zorunda hissediyor. Ben de kariyerimde böyle yıldızlarla oynadım ve tüm takımın onların gol atmasına odaklandığını biliyorum” dedi.

'SON 15-20 DAKİKA OYUNA GİRMELİ'

Portekiz’in turnuvada daha başarılı olabilmesi için Ronaldo’nun rolünün değişmesi gerektiğini söyleyen Boateng, “Portekiz gerçekten ileri gitmek istiyorsa Ronaldo geri adım atmalı. Son 15-20 dakikada oyuna girerek katkı sağlamalı” ifadelerini kullandı.

'ARTIK O DÖNEM GELDİ'

Boateng son olarak, “Hepimiz onun büyük hayranlarıyız. Ancak her oyuncu bir gün eski seviyesini koruyamayacak yaşa gelir. Dürüst olmak gerekirse Ronaldo için de o dönem geldi” diye konuştu.