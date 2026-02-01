Sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Çekyalı sol bek David Jurasek, beklenen performansı sergileyemeyince devre arasında ülkesi takımlarından Slavia Prag'a transfer oldu.

Slavia Prag’ın FK Pardubice ile oynadığı maçta, 25 yaşındaki David Jurasek, yeni takımıyla transfer olduktan sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve karşılaşmanın 6. dakikasında asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA SKOR KATKISI YAPAMADI

Beşiktaş formasıyla sezonun ilk yarısında 17 maça çıkan Jurasek, takımına herhangi bir skor katkısı yapamadı.

David Jurasek, 2022 Şubat'ından Temmuz 2023'e kadar Slavia Prag'da 55 maça çıktı ve bu süreçte 3 gol, 14 asistlik bir katkı sağladı.