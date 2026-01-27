Beşiktaş formasıyla 3 sezon Süper Lig’de mücadele eden Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku, Fransa’nın Lens takımına transfer oldu.
Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu
Beşiktaş’ta 3 sezon forma giyen Arthur Masuaku, sezon başında transfer olduğu Sunderland'den, Fransa’nın Lens takımına kiralandı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
32 yaşındaki futbolcu, Lille doğumlu ve Sarı-Kırmızılılar’a sezon sonuna kadar kiralık olarak imza attı.
Beşiktaş’a 2022 yazında West Ham United’dan kiralanan ve ertesi sezon bonservisi alınan Masuaku, inişli çıkışlı performansıyla dikkat çekmişti.
Sezon başında takımdan ayrılan futbolcu, kısa süreli olarak Premier Lig ekiplerinden Sunderland’e transfer olmuştu
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla 108 maça çıkarken; 3 gol, 19 asistlik katkı sağladı.
SUNDERLAND OLMADI
Masuaku, transfer olduğu Sunderland cephesinde istediği süreleri bulamadı; İngiliz ekibiyle sadece 4 maça çıkabildi.
Masuaku gayet mutlu bir şekilde imzayı attı.
LENS BÜYÜK OYNUYOR
Fransa Ligue 1 ekibi Lens, bu sezon gösterdiği performansla dünya devi PSG'yi şoka uğrattı. Şampiyonluğun büyük adayı onlar...