27 Ocak 2026 Salı
Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

Beşiktaş’ta 3 sezon forma giyen Arthur Masuaku, sezon başında transfer olduğu Sunderland'den, Fransa’nın Lens takımına kiralandı.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

Beşiktaş formasıyla 3 sezon Süper Lig’de mücadele eden Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku, Fransa’nın Lens takımına transfer oldu.

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

32 yaşındaki futbolcu, Lille doğumlu ve Sarı-Kırmızılılar’a sezon sonuna kadar kiralık olarak imza attı.

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

Beşiktaş’a 2022 yazında West Ham United’dan kiralanan ve ertesi sezon bonservisi alınan Masuaku, inişli çıkışlı performansıyla dikkat çekmişti.

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

Sezon başında takımdan ayrılan futbolcu, kısa süreli olarak Premier Lig ekiplerinden Sunderland’e transfer olmuştu

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

BEŞİKTAŞ KARNESİ
Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla 108 maça çıkarken; 3 gol, 19 asistlik katkı sağladı.

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

SUNDERLAND OLMADI
Masuaku, transfer olduğu Sunderland cephesinde istediği süreleri bulamadı; İngiliz ekibiyle sadece 4 maça çıkabildi.

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

Masuaku gayet mutlu bir şekilde imzayı attı.

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku, Fransa'nın Lens takımına transfer oldu

LENS BÜYÜK OYNUYOR

Fransa Ligue 1 ekibi Lens, bu sezon gösterdiği performansla dünya devi PSG'yi şoka uğrattı. Şampiyonluğun büyük adayı onlar...

Kaynak: Spor Servisi
