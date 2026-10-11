Kavak’ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve ilçede siyaset dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Altan’ın vefatı, sevenlerini ve ilçe halkını üzdü.
Ahmet Altan’ın cenazesinin 12 Ekim Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.