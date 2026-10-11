Kavak’ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve ilçede siyaset dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Altan’ın vefatı, sevenlerini ve ilçe halkını üzdü.
Ahmet Altan’ın cenazesinin 12 Ekim Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
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Kavak’ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve ilçede siyaset dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Altan’ın vefatı, sevenlerini ve ilçe halkını üzdü.
Samsun’un Kavak ilçesinde 1974-1980 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Altan hayatını kaybetti.
Kavak’ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve ilçede siyaset dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Altan’ın vefatı, sevenlerini ve ilçe halkını üzdü.
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