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Kaynak: İHA

Kavak’ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve ilçede siyaset dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Altan’ın vefatı, sevenlerini ve ilçe halkını üzdü.

Ahmet Altan’ın cenazesinin 12 Ekim Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.