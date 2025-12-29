YENİÇAĞ ÖZEL HABER | FATİH ERBOZ

Yalova'daki terör örgütü IŞİD operasyonunda 3 polisimizin şehit olmasının ardından tepkiler çığ gibi artıyor.

Musul Başkonsolosluğu yaptığı dönemde IŞİD saldırısına uğrayan ve tüm konsolosluk çalışanlarıyla 101 gün alıkonulan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, IŞİD ile mücadelenin yeterli olmadığını belirterek, “Bu noktada iktidarı politikaları maalesef yetersiz. IŞİD ile mücadelenin iki ayağı var. Birincisi iç politik boyut. İkincisi dış politika boyutu. Irak ve Suriye’deki hapishaneler boşaldı. Oradaki teröristler buraya geldi. Bunlar bir yandan hücre evleri oluştururken diğer yandan bazı Türk vatandaşlarını eğiterek eylemler yaptırıyor. Buna önlem alınmalı. Bunun için sığınmacılar derhal gönderilmeli” dedi.

Türkiye’de iktidarın radikal dincilerle mücadelede yetersiz kaldığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

“İktidar radikal dinci yapılarla yeterince mücadele etmediği için IŞİD ortam buluyor. Örneğin FETÖ ile mücadele ediliyor ama başka dini gruplar yaşam alanı buluyor. Daha bütünlüklü mücadele olmadığı için IŞİD ortam buluyor. Özellikle Irak ve Suriye’de cezaevinde olan teröristler ve aynı zamanda suçlular sığınmacı olarak Türkiye’ye geldikleri için sorun artıyor. Bu gelen sığınmacılar aynı zamanda Türk vatandaşlarını da eğitip eylem yaptırıyor. Ankara’da Yenimahalle de bir caddede bulunduklarını ve oraya ‘Yeni Telafer’ dendiğini ilk olarak söylediğimde sorunun ciddi olduğuna dikkat çekmiştim. Radikal dinci unsurlar ve IŞİD ile mücadele çok önemli ülkemiz açısından.”

İktidarın bölge politikalarının da yeterli olmadığını belirten Yılmaz, “Suriye’de yeterli derecede ülke çıkarları için etkin olamazsanız o zaman bu teröristleri diğer ülkelerin istihbaratları da kullanacaktır. Suriye’deki mutabakatı bozmak için bu tür eylemler yapılabilir önlem alınmalı” dedi.

*

Öztürk Yılmaz, Musul’da, 11 Haziran 2014’te yaşanan baskın ve 101 gün süren alıkonulma sonrasında MİT’in yürüttüğü operasyonla Türkiye’ye getirilmişti.

IŞİD’in Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na baskını sonrasında tüm konsolosluk ekibiyle birlikte alıkonulan Başkonsolos Öztürk Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturmada ifade vermişti. İfadesinde alıkonulma sırasında IŞİD militanlarınca götürüldükleri adresleri tek tek anlatan Yılmaz, baskın sırasında IŞİD militanlarının, bütün personeli silahla tarayacak şekilde bir alanda topladıklarını ve diz üstü çöktürdüklerini, kendi başına da silah dayandığını belirtirken “İntikallerde mutlaka araçların camları perdelendi ve bazen ilave olarak gözlerimiz bağlandı ve prangaya vurulduk” demişti.