Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman, katıldığı bir etkinlikte siyah-beyazlı kulübün gündemi, futbol takımı ve yönetimle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Orman, camiada birlik mesajı verirken kadro tercihleri ve Dikilitaş projesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

"ORTADA BİR SEÇİM YOKKEN NEYİN ADAYLIĞI?"

“Bana aday ol diyorlar. Henüz bir senesi dolmamış, önünde iki senesi olan bir yönetim var. Ortada bir seçim yokken neyin adaylığı? Beşiktaş kendi doğrusunu bulacaktır.”

“ERSİN’E BAĞIRILMASI YANLIŞ"

“Ersin’e bağırılması yanlış. Hatalı olabilir ama bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncuya bağırılmamalı. Yönetim de bu konuda net olmalı. Taraftardan korkulmaz; hepimiz taraftarız. Başkanlar ve yöneticiler işini yapacak, taraftar da taraftarlığını.”

“SERDAL ADALI’NIN ARKAMDAN KUMPAS KURMADIĞINI BİLİYORUM"

“Serdal Adalı’nın arkamdan kumpas kurmadığını biliyorum ve takdir ediyorum. Herkesin ‘masaya vur, kır’ beklentisi var, ama ben her zaman kendi doğrularımı söylerim. Bir yönetimi 3-6 ayda göndermek doğru değil.”

“Serdal Başkan önemli işler yaptı, izni çıkacak gibi görünüyor. Ancak Dikilitaş’ı Beşiktaş kendisi yapmalı. Şu an 200 milyon euro gelir gelecekmiş, kendisi yaparsa 300 milyon euro kazanılır.”

“BEŞİKTAŞ BİTMEYEN BİR AŞK"

“Beşiktaş bitmeyen bir aşk. Türkiye’nin 3. büyüğü değil tek büyüğü olduğunu gösterdiğim için gururluyum. Beşiktaş’a yönetici olmak kolay, hatırlanan yönetici ve başkan olmak zor. Önemli olan itibarlı popüler olmaktır. Yaşadıklarımdan dolayı biraz yıprandım ama Beşiktaşlılık başka bir şey; burası benim yuvam.”

Orman ayrıca geçmiş dönemlerde kulübün transfer başarısına ve sosyal medyanın etkisine de değinerek, camianın birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.