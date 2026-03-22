Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası yaşandı.

8 KİŞİ YARALANDI

Trafik kazasında aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı olan eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

İhbar sonrası bölgeye kolluk birimleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.