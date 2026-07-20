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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Devlet Bakan Gürcan Dağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki siyaset anlayışına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi yozlaşmanın parti ayrımı gözetmeksizin devam ettiğini savunan Dağdaş, kirli siyasetçilerin toplum tarafından dışlanması gerektiğini ifade etti. Ahlaklı siyasetçilerin de aynı yapı içinde bu kişilerle birlikte bulunmak zorunda kaldığını belirten Dağdaş, yaşanan tabloyu "organize kötülük" olarak nitelendirdi.

"SİYASİ AHLAK YASASI TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYABİLİR"

Dağdaş, siyasi ahlak yasasının çözüm olup olmayacağının tartışılabileceğini ancak mevcut durumun acil şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. Siyasetteki yozlaşmanın yalnızca siyaset kurumuyla sınırlı kalmadığını, bürokrasiden iş dünyasına ve toplumun farklı kesimlerine kadar yayıldığını dile getirdi.

"YENİ PARTİ OLMAK TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL"

Paylaşımında yeni siyasi oluşumlara da değinen Dağdaş, sadece yeni bir parti kurulmasının mevcut anlayışı değiştirmeyeceğini savundu. "Yeni parti olunca bunun değişeceğini beklemek saflıktır. Zira kadro aynı kadro." ifadelerini kullanan Dağdaş, Türkiye'de siyasetin önce kendi içindeki kirlilikten arınması gerektiğini söyledi.