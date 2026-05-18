93 yaşındaki Baran Tuncer’in vefatı, hem siyaset hem de akademi dünyasında üzüntüyle karşılandı. Eski bakanın yaşamı boyunca ekonomi ve kamu yönetimi alanlarında önemli görevler üstlendiği biliniyor.

SİYASETTE KRİTİK GÖREV

Baran Tuncer, Sadi Irmak Hükümeti döneminde Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevini üstlendi. 1970’li yıllarda kurulan partiler üstü hükümette görev alan Tuncer, kısa süreli ancak dikkat çeken bir bakanlık deneyimi yaşamıştı.

AKADEMİ VE EĞİTİM HAYATI

1934 yılında Bayburt’ta doğan Tuncer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından ABD’de Kansas Üniversitesi’nde yüksek lisans, California Üniversitesi’nde ise uzmanlık eğitimi aldı. Akademik kariyerinde Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra Yale ve Minnesota üniversitelerinde de dersler verdi.

DÜNYA BANKASI’NDA ÜST DÜZEY GÖREVLER

1980 sonrası yaklaşık 15 yıl Dünya Bankası’nda görev yapan Tuncer, Doğu Afrika, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Asya gibi birçok bölgede baş ekonomist olarak çalıştı.

Tuncer İş Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği de yapmış; Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nda başkanlık görevinde çalışmıştı.