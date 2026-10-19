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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ana muhalefeti eleştirdi.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan düzenleme, 10 Ağustos 2026'da TBMM Genel Kurulu'nda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edilmiş, 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

"AYM'YE GÖTÜRMEDİ, SÜRE DOLDU"

Kanunun iptali için AYM'ye başvuru süresinin 19 Ekim 2026'da sona ereceği daha önce kamuoyuna yansımıştı. Ertuğrul Günay da ana muhalefetin bu süre içerisinde AYM'ye başvurmamasına tepki gösterdi.

Günay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ana Muhalefet Partisi, mv çoğunluğunun hayır dediği, genel başkanın evet derken itirazlarını sıraladığı yasayı AYM’ye götürmedi. Süre doldu.

Silahlı eylemcilere tahliye yolu açılırken, silahla şiddetle ilgisi olmayan nice siyasal hükümlü kadere terk edildi.

Vah ki, ey vah!”

Günay bu düzenlemelerin silahlı eylemlere karışan bazı kişilere tahliye yolu açabileceğini savunarak, ana muhalefetin yasayı AYM'ye taşımamasına tepki gösterdi.