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Portekiz merkezli yeni otomotiv girişimi Amble, mikro elektrikli araç (dört tekerlekli motosiklet) pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin ilk modeli olan Amble One; 450 kilogramın altındaki ağırlığı, arazi şartlarına uygun yapısı ve arkasındaki efsanevi mühendislik anlayışıyla öne çıkıyor. L7e standartlarında tescillendirilen araç, şehir içi ulaşımın yanı sıra zorlu iklim ve arazi koşulları ile ticari kullanımlar hedeflenerek tasarlandı.

EFSANEVİ MODELLERİN TASARIMCISINDAN YENİ KONSEPT

Amble One’ın tasarım süreci, otomotiv ve teknoloji dünyasının yakından tanıdığı Michael Tropper ile Julian Hoenig ortaklığında yürütüldü. Audi döneminde I, Robot filminde kullanılan RSQ konsepti ile birinci nesil Audi R8, dördüncü nesil Audi A4 ve birinci nesil Audi Q3’e imza atan Hoenig, daha sonra Apple’a transfer olarak Apple Watch tasarım ekibine liderlik etmişti.

Projenin temelleri, yaklaşık dört yıl önce otelcilik sektöründeki bir arkadaşının Hoenig’den lüks tesislerde konukları taşımak amacıyla uygun bir araç istemesiyle atıldı. Piyasada bulunan seçenekleri yetersiz bulan ekip, kendi modellerini geliştirmeye karar verdi. Aracın karayolu kullanımına uygun hale getirilmesiyle birlikte çalışma resmi bir markaya dönüştü. Modelin tasarımında 1960’ların NASA ay aracından (Lunar Rover), Seri 1 Land Rover’dan ve 1972 model Ford Bronco’dan esinlenildi.

ZORLU ARAZİ SARTLARINA UYGUN TEKNİK ÖZELLİKLER

Açık yan panelleriyle sürücüsüne doğayla tam temas imkânı sunan Amble One, arazi kabiliyetini kompakt boyutlarla birleştiriyor. L7e mevzuatı 90 km/s hıza izin vermesine karşın araç, güvenlik ve tork dengesi göz önüne alınarak 64 km/s hız ile sınırlandırıldı.

Yaklaşık 100 kilometre menzil sunan araç, ev tipi standart prizden 5,5 saatte tam şarja ulaşıyor. Tırmanma yeteneğiyle dikkat çeken model, %25’lik dik eğimleri 15 km/s hızla aşabiliyor. İsteğe bağlı olarak branda tavan ve tam hava koruma paketleriyle satın alınabilecek olan araç; kayak merkezlerinden plaj tesislerine kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.

ÜÇ FARKLI GÖVDE TİPİYLE PAZARA SUNULACAK

Amble One, farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına üç ayrı versiyonla üretim bandına inecek:

-4 Koltuklu Yolcu Versiyonu: Yolcu taşımacılığına uygun standart düzen.

-Pickup Versiyonu: Arka koltuklar yerine açık yük alanı sunan yapı.

-Cargo Versiyonu: Yüksek kapalı depolama kabinine sahip ticari seçenek.

Yaklaşık 28 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkması beklenen Amble One'ın müşteri teslimatlarının iki yıl içerisinde başlaması hedefleniyor.