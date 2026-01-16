MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören Hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili kanun teklifinin 2026’da yasalaşması halinde bütçeye 45 milyar liradan fazla katkı sağlayacağını söyledi. Teklifin trafik güvenliğini artırması, çevreci araç kullanımını yaygınlaştırması ve otomotiv sektöründe istihdamı artırması öngörülüyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, bazı kamu kurumlarının teklife olumlu yaklaştığını ifade ederek, ÖTV teşviki nedeniyle vergi kaybı yaşanacağı yönündeki endişelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Özdemir’e göre, ÖTV teşvikiyle herhangi bir gelir kaybı oluşmayacak; aksine Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirlerinde ciddi bir artış olacak. Teklifin yasalaşması halinde 2026 yılı itibarıyla merkezi bütçeye 45 milyar liradan fazla ek kaynak kazandırılacak.

Özdemir, Hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ilgili kanunun hayata geçmesiyle birlikte iç pazarın canlanacağını söyleyerek otomotiv sektörü başta olmak üzere bağlantılı alanlarda yeni istihdam olanakları doğacağını belirtti. Hazırlanan teklifin kabul edilmesi için çalışmalar sürüyor.