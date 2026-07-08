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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, hâlen Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Yıkılmaz hakkında gündeme gelen rüşvet iddiaları ile ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.

Sürecin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Aziz İhsan Aktaş'a yönelik “suikast” iddiasıyla yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, 2022 yılında "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında şirketleri hakkında tedbir kararı bulunan avukat Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması için dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz'a 300 bin dolar rüşvet verildiği iddiasını da içerdi.

Yaşanan olay sonrası Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Halk TV’de söz ettiğim, 300 bin dolar rüşvet karşılığında tedbiri kaldırmakla suçlanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz’a HSK soruşturma açtı" sözlerini sarf etti.

KARARA İLK DESTEK AKP’Lİ İSİMDEN GELDİ

AKP'li Şamil Tayyar, HSK'ın Savcı Ahmet Yıkılmaz hakkında soruşturma açma kararı almasını önemsediğini belirterek, "Neden mi? Yıkılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili olduğu dönemde 300 bin dolar karşılığı tutukluluk tedbirini kaldırmakla suçlanıyordu. Eğer, yargı gücünü istismar edenler de hesaba çekilirse adalet duygusu güçlenir, yargıya güven daha da artar. Hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmamalı" ifadelerini kullandı.