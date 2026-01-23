AKP Uşak Milletvekili Mehmet Altay, kanser tedavisi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 54 yaşında hayatını kaybetti.

AKP Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" sözlerini sarf etti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği ifade edildi.

AKP'LİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ahmet Altay'ın ardından şu paylaşımı yaptı:

"24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından Altay için şu paylaşımı yaptı:

"Önceki dönemler Uşak Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Mehmet Altay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mehmet kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."