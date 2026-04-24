Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, ofisinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen olayda Laçin’in bacağından yaralandığı öğrenildi.

İddiaya göre motosikletle gelen iki kişi, Laçin’in bulunduğu iş yerine yaklaşarak ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Laçin, ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Laçin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay sonrası çalışma başlatırken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.