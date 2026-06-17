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Kaynak: Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem 35 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ece İrtem’in annesinin verdiği ifadede, 'alkol alıyordu, antidepresan kullanıyordu' ifadelerini kullandığı iddia edilmiş, ancak ortaya atılan iddia İrtem'in avukatı tarafından yalanlanmıştı.

AK Partili Şamil Tayyar, Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Ece İrtem’in ölümü ile ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

'BU TÜR DRAMATİK HADİSELER GELECEĞİZ ADINA ALARM VERİYOR'

Tayyar, İrtem’in, daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğünü, ölümünden önce aşırı alkol kullandığını ve üzerine antidepresan ilacı içtiğini iddia etti.

Tayyar paylaştığı mesajda, “Uyuşturucuya bulaşanların 15 milyona, bahis oynayanların 28 milyona ulaştığı toplumda yaşanan bu tür dramatik hadiseler geleceğimiz adına alarm veriyor” sözlerini sarf etti.

Tayyar, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“35 yaşında hayatını kaybeden Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Ece İrtem bugün toprağa verildi.

İzleyince görüyoruz, hayatı, ibret verici ne kadar çok dersi içinde barındırıyor.

Kendi hayatımıza, yeni toplumsal düzeneklerimize, modernitenin dayatmalarına, tüketim alışkanlıklarımıza nasıl da ayna tutuyor.

Daha önce uyuşturucu tedavisi görmüş, ölümünden önce aşırı alkol kullanmış, antidepresan ilaç almış.

Dışarıdan baktığınızda ışıltılı bir hayatı var.

Eğitimli, savcı bir babanın evladı. Oyuncu olmak için çok çabalamış.

Kızılcık Şerbeti’nde şöhreti yakalamış, ayrılınca yeniden bunalıma sürüklenmiş.

Son dönem ünlülere yönelik operasyonlarda da şöhretin ve makamının genç hayatları nasıl savurduğunu görmüştük.

Uyuşturucuya bulaşanların 15 milyona, bahis oynayanların 28 milyona ulaştığı toplumda yaşanan bu tür dramatik hadiseler geleceğimiz adına alarm veriyor.

Operasyonlar tamam, ancak çok yönlü mücadele elzem gözüküyor.

Çünkü.

Sosyal çürüme kontrolsüz şekilde derinleşiyor”

‘AZ EVVEL 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU İLE EVLENEN PEDOFİLİYİ SALIVERDİLER’

Tayyar’ın yaptığı yorum, sosyal medyada büyük tepki topladı. Gazeteci Berna Can, X hesabından yaptığı paylaşımda Tayyar’a sert yanıt verdi.

Can, “Edep yahu!'Modernitenin dayattığı' 'Uyuşturucuya bulaşanların 15 milyona, bahis oynayanların 28 milyona ulaştığı toplumda yaşanan bu tür dramatik hadiseler' mi!? Az evvel 6 yaşındaki kız çocuğu ile evlenen pedofiliyi salıverdiler Sayın @samiltayyar27 haberin olsun !” dedi.

Öte yandan Tayyar’ın yaptığı paylaşıma yurttaşlardan da büyük tepki geldi.

‘SÖYLEDİKLERİNİZİN SUÇLUSU VATANDAŞLAR DEĞİL, 25 SENEDİR ÜLKEYİ YÖNETENLER’

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Hmmmm, sosyal çürüme....kim iktidarda acaba son 25 yıldır? Misal yasadışı bahis. Misal o uyuşturucuların kullananlarından çok, o uyuşturucuyu yakalaması gereken devlet değil mi? Emniyet değil mi? Söylediklerinizin hepsinin suçlusu vatandaş değil, 25 senedir ülkeyi yönetenlerdir” diyerek Tayyar’ın paylaşımına tepki gösterdi.

‘BU SOSYAL ÇÜRÜME AK PARTİ DÖNEMİ İLE BAŞLADI’

Başka bir yurttaş ise Tayyar’ın paylaşımına, “Bu sosyal çürüme AK Parti dönemi ile başladı, yıllarca yasa dışı bahis biliniyordu yıllarca uyuşturucu biliniyordu ama kim bilir kimlerin cebine para giriyordu ki hiç bir önlem alınmadı” sözleriyle yanıt verdi.