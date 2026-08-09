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Kaynak: AA

BBC’ye konuşan Hunter Biden, "agresif prostat kanseri" teşhisi bulunan eski Başkan Joe Biden’ın sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babasıyla ilgili süreci "izlemesi zor" olarak tanımlayan Hunter Biden, kanserin kemiklerin yanı sıra vücudun farklı bölgelerine de metastaz yaptığını ifade etti.

Joe Biden’ın ofisi, Mayıs 2025’te eski başkana "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Eski başkanın sözcüsü ise Ekim 2025’te radyoterapi tedavisine başlandığını açıklamıştı.