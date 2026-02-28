Türkiye’de uzun süredir iki tehlikeli sadeleştirme yan yana yürüyor.

Birincisi; “Türk–Kürt eşitledik, tabuları yıkıyoruz.”

İkincisi; “Ülkede asıl mesele PKK’dır; o çözülürse her şey çözülür.”

Her iki yaklaşım da kulağa net, pratik ve çözüme yakın gibi geliyor. Oysa her ikisi de meseleyi

basitleştirirken derinleştiriyor. Çünkü eşitliği etnik zemine indirmek de, terörü bir halkla

özdeşleştirmek de aynı zihinsel hatanın ürünüdür; kimliği merkeze koymak.

Terör bir güvenlik meselesidir, kimlik değildir.

PKK bir terör örgütüdür. Bu hukuki ve güvenlik temelli bir tanımdır.

Kürtler ise bu ülkenin vatandaşlarıdır. Bu da sosyolojik ve hukuki bir gerçektir.

Bu iki alanı birbirine yapıştırdığınız anda hem adaleti zedelersiniz hem devleti zayıflatırsınız. Çünkü

terörle mücadele devletin güvenlik görevidir. Vatandaşlık ise devletin hukuk sözüdür.

Terörü Kürtlerle eşitlemek nasıl yanlışsa, devleti Türk–Kürt eşitliği üzerinden tarif etmek de yanlıştır.

Biri toplumu suçlar, diğeri devleti parçalar.

Türkiye’nin meselelerini tek başına terör başlığıyla açıklamak, devletin kendi yapısal sorunlarını

perdelemektir.

Ekonomik kriz, liyakat sorunu, yargıya güven eksikliği, ifade özgürlüğü tartışmaları, kurumsal aşınma…

Bunların hiçbiri yalnızca bir terör örgütünün varlığıyla açıklanamaz.

“PKK çözülürse her şey çözülür” anlayışı, siyaset için konforlu ama gerçeklikten uzak bir formüldür. Bir

illüzyonun içinde bize sihir göstermeye çalışıyorlar! Oysa gerçek, sihirle oluşmaz…

Devlet güçlü ise terör zemin bulamaz.

Ama devlet zayıfsa, sadece terör değil; adaletsizlik de büyür.

Eşitlik sorunu tam da burada başlar.

Eşitlik Etnik Kökene mi, Hukuka mı dayanır?

Mustafa Kemal Atatürk’ün vatandaşlık tanımı etnik değil siyasaldır; “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran

Türkiye halkına Türk milleti denir.”

Buradaki “Türk” bir ırk tanımı değil, ortak siyasal aidiyettir. Cumhuriyet, devleti etnik gruplar arasında

paylaştırmamış; vatandaşlık temelinde birleştirmiştir. Yani vatandaşlık bağı ile bütün herkes eşittir.

Ziya Gökalp millet kavramını ırka değil kültüre ve ortak ideale dayandırırken ırkçılığı dışarıda bırakıyordu. Çünkü etnik temelli siyaset, birlik değil rekabet üretir.

Nurettin Topçu ise adaleti zümrelere göre değil hakka göre tarif eder. Adalet, kimliğe göre dağıtılmaz, insan onuruna göre tesis edilir.

Eğer eşitliği “Türk ile Kürt’ün eşitliği” diye kurarsanız, devleti iki özne arasında paylaştırmış olursunuz.

Eğer eşitliği “Vatandaşların hukuk önünde eşitliği” diye kurarsanız, devleti güçlendirmiş olursunuz.

Eşitlenmek mi, Eşit Olmak mı?

Eşitlenmek; iki kimliğin pazarlık masasına oturmasıdır.

Eşit olmak; herkesin aynı hukuk zemininde durmasıdır.

Birincisi devleti kimlik koalisyonuna çevirir.

İkincisi devleti hukuk devleti yapar.

Hilmi Ziya Ülken, devleti ortak ülkü etrafında birleşmiş bir irade olarak tanımlar. Bu irade etnik değil,

hukuki ve ahlaki bir zeminde yükselir.

Devlet kimliklerin toplamı değildir.

Devlet ortak hukuktur.

Bugün eşitlik sorunu; Kürtlerin hak talebi ya da Türklerin güvenlik kaygısı değildir.

Asıl eşitlik sorunu, hukukun herkese aynı mesafede durup durmadığıdır.

Yargı bağımsız mı?

Liyakat esas mı?

İfade özgürlüğü güvence altında mı?

Devlet kaynakları adil mi dağıtılıyor?

Eğer bu soruların cevabı net değilse, sorun etnik değildir; yapısaldır.

Terörle mücadele edilir. Ama bir halk terörle eşitlenmez.

Eşitlik etnik paylaşımla değil, adaletle kurulur.

Devleti kimlikler arasında bölüştürmek de, terörü bir kimlikle özdeşleştirmek de aynı derecede

yanlıştır.

Eşitlik sorunu, etnik denklem kurma meselesi değildir.

Eşitlik sorunu, hukuk devletini tahkim etme meselesidir.

Eşitlenmek değil, eşit olmak gerekir.

***

Eşitliğe bir de statü sorunu eklendiğini görüyoruz! Bir hükümlü caniye statü kazandırmak istemek

nasıl bir akıl tutulmasıdır?..

1982 yılında Mamak askeri cezaevinde aynı koğuşta yıllarca beraber çile çektiğimiz Muş’lu bir kürt

çocuğu Abdülsamet Karakuş, eşit yurttaşlık ile statü talebi MHP kürsüsünde duyunca aradım

kendisini; “abi müjde, gözün aydın artık bizle eşit oldun” dedim! Nasıl deyince de izah ettim; “şimdi 1982 yılından bu yana ben sana abi diyordum, 44 yıldır. Şimdi sende bana abi diyeceksin 44 yıl”

dedim…

Çok mutlu oldu (!)

Bizimle eşit olmak isteyen değerli Kürt büyüklerim, artık bana “abi” diyeceksiniz.

Böylelikle bir statüyü daha belirlemiş olduk. Geri kalan statü sorunlarını ilgili arkadaşlar çözsün.