

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ





Geçen yıl Iğdır’da kamuoyunu derinden sarsan kadın cinayeti davasında karar açıklandı. Boşanmak istediği eşi Esra Ertekin’i defalarca bıçaklayarak öldüren sanık, bugün görülen son duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Olayla ilgili olarak yargılanan Ferdi Bağcı, Iğdır Adliyesi’nde görülen duruşmada hâkim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, dosya kapsamı, deliller ve tanık beyanlarını değerlendirerek sanık hakkında en ağır cezayı verdi.



Kararın ardından, Esra Ertekin ailesinin avukatı Tolgahan Şafak, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Şafak, verilen cezanın kadın cinayetlerine karşı emsal nitelikte olduğunu belirterek, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.



Avukat Şafak, açıklamasında, “Bu karar, bir kadının yaşam hakkına kasteden zihniyete karşı güçlü bir mesajdır. Esra Ertekin’in adını ve mücadelesini unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.