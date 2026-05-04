Efeler ilçesinin en işlek noktası olan Atatürk Kent Meydanı, geçtiğimiz günlerde eşi benzeri görülmemiş bir arbedeye sahne oldu. İddiaya göre, yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan Süleyman Topbaş, yazdığı bir köşe yazısından rahatsız olan bir grubun hedefi oldu.

KÖŞE YAZISI HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

Eşiyle birlikte meydanda bulunduğu sırada yanına gelen grup ile Topbaş arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddete evrildi. Saldırganlar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Topbaş’a saldırdı. Arbede sırasında gazetecinin kıyafetleri yırtılırken, meydanda büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle birbirinden uzaklaştırıldı.

Olayın en dikkat çekici detayı ise saldırı anının Topbaş’ın eşi tarafından cep telefonuyla kayda alınması oldu. Görüntülerde; tarafların karşılıklı hakaretleri, grubun toplu halde Topbaş’ın üzerine yürümesi ve vatandaşların kavgayı ayırmak için verdiği yoğun çaba net bir şekilde görüldü.

EMNİYET HAREKET GEÇTİ

Olayın ardından darp raporu alan ve polis merkezine giden Süleyman Topbaş, kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen şahısların yakalanması ve kimlik tespiti için geniş çaplı inceleme başlattı.

Basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.