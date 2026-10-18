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Kaynak: DHA

Yürekleri ağza getiren olay Bursa'nın Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, eşinin çocuklarını görmesine izin vermediği gerekçesiyle bunalıma giren 35 yaşındaki D.Ö., boğazına bıçak dayayarak dehşet saçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ KADINI SON ANDA İKNA ETTİ

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, D.Ö.'yü sakinleştirmek ve eyleminden vazgeçirmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından polis, kadının elindeki bıçağı alarak olası bir faciayı önledi. Olaydan yara almadan kurtarılan D.Ö., sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.