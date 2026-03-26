Tekirdağ'da eşinin kendisini aldattığını iddia eden işitme engelli fabrika işçisi Aykut Elmas, eşi Mavuş Elmas ile Hayrullah Karadeniz'i bir börekçide bıçakla yaralamıştı. Olayda Hayrullah Karadeniz hayatını kaybetmiş, Mavuş Elmas ise ağır yaralanmıştı. Bir kişiyi öldürüp eşini yaralayan sanıkla ilgili ikinci duruşma görüldü.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Aykut Elmas, yaraladığı eşi Mavuş Elmas ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Pişman olduğunu söyleyen Elmas'a "kasten öldürme" ve "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından önce müebbet hapis cezası verildi. Sanığın cezası "Haksız tahrik" indirimi ile 16 yıl hapse düşürüldü.

Öte yandan vatandaşlar yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil edecek 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ediyor.