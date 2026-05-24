Olay, İlkadım ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi geçimsizlik nedeniyle daha önceden eşine ve oğluna yönelik mahkemece verilmiş "yaklaşmama ve tedbir" kararı bulunan K.K., bu yasağı çiğnedi. İddiaya göre ailesinin ikametine giden ve tedbir kararını açıkça ihlal eden şahıs, eşi ile oğlunu sözlü olarak tehdit etti.

AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE EKİPLERİ YAKALADI

Korku dolu anlar yaşayan ailenin durumu emniyete bildirmesi üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli K.K.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen ve buradaki yasal işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanan zanlı, "tedbir kararına muhalefet ve tehdit" suçlamalarıyla adli makamlara hesap vermek üzere Samsun Adliyesine sevk edildi.