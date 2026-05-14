Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, eşi ve oğlunu katlettiği gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilen avukat Alex Murdaugh hakkındaki kararı, yerel mahkemedeki bir jüri üyesinin taraflı olduğu gerekçesiyle oybirliğiyle iptal etti. 54 yaşındaki Murdaugh, işlediği devasa boyuttaki mali yolsuzlukların üstünü örtmek amacıyla ailesini öldürmekle itham ediliyordu.

BBC'nin haberine göre, Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, yerel mahkemede görevli bir jüri üyesinin Murdaugh'a karşı önyargılı olduğu gerekçesiyle 2023 tarihli mahkumiyet kararlarını oybirliğiyle bozdu.

Murdaugh, Maggie ve Paul Murdaugh'nun cinayetlerinden dolayı iki müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca eyalet ve federal mali suçlardan dolayı 27 ve 40 yıllık iki ek cezası bulunuyor.

60 TANIK DİNLENDİ

ABD kamuoyunun yakından takip ettiği cinayetler, Netflix’te de bir belgesel olarak yayımlanmıştı.

"Murdaugh Cinayetleri: Güney Carolina'da Bir Skandal" belgeseline konu olan olayda baro üyeliğinden çıkarılan 54 yaşındaki Murdaugh mahkemede suçsuz olduğunu savunmuştu.

Avukatın dava boyunca vurguladığı nokta, cinayete dair birincil elden tek bir kanıt dahi olmaması, tüm suçlamaların ikincil kanıtlara dayanmasıydı.

Tecrübeli bir kaza-tazminat avukatı olan Alex Murdaugh, ailesi tarafından kurulan ve Güney Carolina mahkemelerinin yüz yılı aşkın zamandır iyi tanıdığı bir hukuk bürosunun başındaydı.

7 Haziran 2021 günü, 52 yaşındaki karısı Maggie ile 22 yaşındaki oğlu Paul'u aile evini çevreleyen geniş arazideki köpek kulübelerinin yakınında ölü olarak bulduğunu bildirdi.

Bir yılı aşkın bir süre ölümlerle ilgili tutuklama olmadı, fakat Murdaugh hakkında daha sonra iki cinayet, iki kez de şiddet içeren bir suç işleme amacıyla silah bulundurma suçlamasıyla dava açıldı.

Murdaugh karısı ve oğlunun ölümleriyle ilgisi olmadığında ısrar etti ama savcılık karısını ve oğlunu yakın mesafeden bir tüfek ve bir tabanca ile vurmak suretiyle öldürdüğünü iddia ediyordu.

Yargıç Clifton Newman, savcılığın neden ölüm cezası istediğini anlayabildiğini, ancak Murdaugh’nun kendi ailesinin daha hafif suçlar için hükümlüleri idam ettirdiğini söyledi.