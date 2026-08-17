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Kaynak: İHA

Adana'da eşi Deniz Suna ile 16 yaşındaki oğlu Alperen Suna'yı bıçaklayarak öldüren Cem Suna hakkında verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

ANNE VE OĞLUNU ONLARCA KEZ BIÇAKLADI

Kan donduran olay, 19 Ağustos 2023 tarihinde merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 9. katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre sabaha karşı cinnet getiren Cem Suna, eşi Deniz Suna'yı 39, 16 yaşındaki oğlu Alperen Suna'yı ise 49 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Suna tutuklanırken, hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

"ASIL MAĞDUR BENİM" DEMİŞTİ

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Cem Suna, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugüne kadar sustuysam adalete güvenimden sustum. Herkes hükmünü vermiş. Asıl mağdur benim. Dünyası yıkılan, ailesi katledilen benim. Ne olduysa bana oldu. Eşim ve çocuğum sürekli gözümün önünde. Dışarı çıksam da bir şey değişmeyecek."

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLMİŞTİ

Mahkeme, 15 Ekim 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında Cem Suna'yı, eşi ve oğlunu canavarca hisle öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY KARARI ONADI

Kararın ardından sanığın avukatları dosyayı Yargıtay'a taşıyarak cezaya itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Böylece Cem Suna hakkında verilen ceza kesinleşmiş oldu.