Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ünlü ile eşi Fadime Ünlü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mehmet Ünlü, eşi Fadime Ünlü'ye bıçakla saldırdı. İddiaya göre, sabah saatlerinde oğlunu telefonla arayan Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin, beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fadime Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için devlet hastanesine sevk edildi. Mehmet Ünlü de, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 çocuk ve 24 torun sahibi Mehmet Ünlü, akşam saatlerinde Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Baston yardımıyla yürüyen ve polis eşliğinde adliyeye getirilen zanlı, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu ise cevapsız bıraktı.