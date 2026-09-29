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Kaynak: İHA

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, Yücel Günegül (49) ile 25 yıllık eşi Fatma Günegül (41) arasında aldatılma iddiaları ve kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Köy evlerinin balkonunda eşinin başını duvara vurduğu, boğazını sıktığı ve seramik kupa ile yüzüne vurduğu öne sürülen Yücel Günegül, talihsiz kadının hayatını kaybetmesinin ardından cesedin üzerini yorganla örterek kaçtı. Asarcık ilçesinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince durdurulan zanlının çoraplarındaki kan lekeleri cinayeti ortaya çıkardı.

"Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Yücel Günegül’ün yargılanmasına Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Hakem karşısına çıkan sanık, olay günü kupa ile vurmadığını ve eşini öldürme kastının bulunmadığını öne sürerek, bir anlık öfkenin kurbanı olduğunu ve pişmanlık duyduğunu iddia etti. Tahliyesini talep eden sanık, gerekirse ev hapsi veya elektronik kelepçe uygulanmasını istedi.

KIZI VE AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin kızı Selma Yenigün, babasından şikayetçi olmadığını belirterek annesinin geçmişte Mersin'e gittiğini ve başka bir şahıstan bahsettiğini ileri sürdü. Babasının annesini defalarca affettiğini ve öldürme kastı taşımadığını savunan Yenigün, babasının tahliyesini talep etti. Sanık avukatı Ertan Avcı da müvekkilinin yuvasını korumaya çalıştığını ve olayın istemeyerek gerçekleştiğini savunarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumunu göz önünde bulundurarak sanık Yücel Günegül’ün tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.