Denizli’de yaşayan 3 çocuk annesi Emine Gülnar E., eşinin telefonuna gelen mesajlardan şüphelenerek başlattığı takiple ihanet iddiasını ortaya çıkardı. Eşine durumu belli etmeyen kadın, süreci planlı şekilde izledi.

Eşinin günlük kiralık daire ilanlarını incelediğini fark eden Emine Gülnar E., şüphelerinin artması üzerine bir plan yaptı. Eşi tarafından otogara bırakılarak ailesinin yanına gönderilmek istenen kadın, bindiği otobüsten kısa süre sonra inerek eşini takip etti.

Takip sırasında eşinin evli bir kadınla buluştuğunu gören Emine Gülnar E., ikilinin birlikte bir apart dairesine girdiğini tespit etti. Bir süre bekledikten sonra daireye çıkan kadın, kapıyı çalarak içeri girdi ve eşini uygunsuz halde yakaladı. O anları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde, birlikte olduğu kadının Emine Gülnar E.’ye saldırdığı, eşinin ise tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Olay sırasında kadının çocuğunun da yaşananlara tanık olduğu ve ağladığı görüldü.

Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan Emine Gülnar E., eşinin birlikte olduğu kadının evliliğine devam ettiğini ancak kendi hayatının dağıldığını ifade etti. Boşanma davası açacağını belirten kadın, tazminat ve nafaka dahil tüm yasal haklarını talep edeceğini söyledi.