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Kaynak: DHA

Çanakkale'de eşi E.Ü.'yü bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan doktor Doğa Üçtepe, davanın ikinci duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık, eşinin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

1 Şubat'ta meydana gelen olayda, Doğa Üçtepe ile eşi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü. baş, boyun ve karın bölgesinden çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanmış, sanık ise olayın ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Tedavisinin ardından tutuklanan Üçtepe hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Duruşmada müşteki E.Ü., daha önce verdiği ifadede sanığın kendisini ölümle tehdit ettiğini, kapıyı kırarak odaya girdiğini ve kaçmaya çalışırken defalarca bıçakladığını anlattı. Vücudunda yaklaşık 50 bıçak yarası bulunduğunu belirten E.Ü., yaşadığı ağır yaralanmalar nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Doğa Üçtepe ise kapıyı kırarak içeri girdiği yönündeki iddiaları kabul etmedi. Tartışmanın ardından eşinin kapıyı sert şekilde çarptığını ve kapıda oluşan hasarın bu nedenle meydana geldiğini savunan sanık, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, davayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 15 Eylül'e erteledi.

Öte yandan vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve faillere 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ediyor.