İçerik üreticisi İlayda Kacuru, eşiyle aralarında yaptıkları anlaşmayı anlattı. Kacuru, her sabah eşine kahvaltı ve işe götürmesi için yemek hazırladığını, bunun karşılığında ise eşinin kendisine ücret ödediğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan açıklama kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar bu anlaşmayı farklı açılardan değerlendirdi. Bazı kullanıcılar durumu “emek karşılığı ödeme” olarak yorumlarken, bazıları ise ev içi emeğin ücretlendirilmesini tartışmaya açtı.

Kacuru’nun açıklamaları, ev içi işlerin görünmezliği ve emeğin karşılığı konularını yeniden gündeme taşıdı.

İlayda Kacuru Kimdir?

İlayda Kacuru, sosyal medyada ürettiği yaşam tarzı ve ilişki içerikleriyle tanınan bir içerik üreticisidir. Instagram ve diğer dijital platformlarda evlilik, günlük yaşam, kadın emeği ve ilişkiler üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmektedir. Açıklamaları zaman zaman sosyal medyada tartışma yaratmakta, özellikle ev içi emek ve kadınların görünmeyen iş yükü konularında gündem olmaktadır.