İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde 12.00 sıralarında iddiaya göre genç bir kadın, kocası tarafından darp edilerek eve kapatıldı. Eve kapatıldıktan bir süre sonra cama çıkan kadın, atlamak isterken, durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Uzun bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, mahallelinin battaniye açılmasını beklemeden kendini camdan attı.

Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı şekilde yerde yatan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA DARP İZİ İDDİASI

O anlarda camdan atlayan kadına battaniye açarak müdahale etmek isteyen Ayhan Şengel; "Ben hastaneye gidiyordum, bir kadının camdan atlamaya çalıştığını gördüm. Hemen müdahale etmek istedik, arkadaşa battaniye getirin dedim ama biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdık yapma, etme diye ama dinlemedi. Evin içinde ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü, durumu nasıldır bilmiyoruz" dedi.