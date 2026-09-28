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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Çok sayıda kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanan listede, ünlü pop şarkıcısı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın da yer aldığı öğrenildi.

"2 MİLYAR LİRADAN FAZLA KAR" İDDİASI

Soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialara göre Melis Sandal, fon hesabından toplamda 11 milyar liralık net çekim gerçekleştirdi. Adli adımlar ve soruşturma başlamadan önceki son iki aylık dönemde fonlardan 6 milyar 600 milyon TL net nakit çıkışı yaptığı öne sürülen Melis Sandal’ın, yine aynı iki aylık zaman zarfındaki işlemler vasıtasıyla 2 milyar 350 milyon TL net kar elde ettiği iddia edildi.

MUSTAFA SANDAL: "BENİM ALNIM AK"

Sözcü'de yer alan habere göre gelişmelerin ardından ünlü sanatçı Mustafa Sandal konuya ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Kendisinin fon süreçleriyle herhangi bir bağı bulunmadığını vurgulayan Sandal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır."