Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir eve intihar ihbarı üzerine adrese giden ekipler, Dilan Aslan’ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Dilan Aslan’ın eşi Abdulvahap Aslan’ın olaydan sonra amcasının oğlu M.A.’yı arayarak, “Eşim kafasına sıktı, yetiş” dediği, M.A.’nın da olay yerine yakın bir yerde yaşayan kardeşini arayarak eve gitmesini istediği belirlendi.

Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Abdulvahap Aslan, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Abdulvahap Aslan’ın da eşinin ardından İstanbul’dan kente geldiği, aile büyüklerinin araya girmesiyle tarafların barıştığı ancak görüşmeler sırasında sık sık tartıştıkları ifade edildi. Sanığın eşini, “Seni öldüreceğim, akrabalarıma da namus davası diyeceğim” diyerek tehdit ettiğinin belirtildiği iddianamede ayrıca bayramın birinci günü maktulün annesini ziyaret ettikleri ve saat 23.00 sıralarında oğulları S. ile birlikte eve döndükleri aktarıldı. İddianamede, evde çıkan tartışma sırasında sanığın kendisine ait tabancayla eşine ateş ettiği belirtildi. Dilan Aslan’ın 4 çocuğu da annelerinin şiddete uğradığını anlattı.

‘DARP İZLERİNİ MAKYAJLA GİZLERDİ’

Duruşmada çiftin 4 çocuğundan biri olan oğlu pedagog eşliğinde verdiği ifade de annesinin uzun süre şiddet gördüğünü söyleyerek “Annem gözleri parlayan bir kadındı. Makyaj ile darp izlerini gizlemeye çalışıyordu. Bana bir keresinde ‘Baban bana iftira atıyor. Yastığımızın altında silah var. Gece çıkarıp silahın kabzasıyla sırtıma ve bacağıma vuruyor’ dedi. Annemi döverken kardeşim ‘niye dövüyorsun’ diye sorunca ‘seni de öldürürüm’ diyormuş” dedi.

‘ANNENİ DE SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM’

Çiftin kızı da babasının kendisini ve annesini tehdit ettiğini söyledi. Babasının kendisini de tehdit ettiğini söyleyen kız ‘Anneni de öldürürüm, seni de öldürürüm’ dedi. Beni saatlerce odaya kilitleyip dövdü. ‘Görüntüdeki kişi senin annen, bunu itiraf edeceksin’ diyerek baskı yaptı. Bunun için para bile teklif etti. Babamın anneme silah doğrulttuğunu da gördüm. Ağzına silah dayayıp ‘bu adamlarla konuşacaksın’ diyordu. Telefona yüklediği program ile takip de ediliyorduk. Annemin telefonunu alıyordu, masanın üstüne koyuyordu. ‘Bakın ben annenizin telefonu kapalıyken bile kamerasına erişebiliyorum’ diyordu. Bu programı bir arkadaşına 150 bin TL karşılığında yaptırmıştı, her ay 7 bin TL ödüyordu. Babamın bir tane deri eldiveni vardı” ifadelerini kullandı.

‘ELDİVEN TAKIP ÖLDÜRECEĞİM’

Dilan Aslan’ın 5 yaşındaki küçük kızıda pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, “Ben fiziksel bir şiddete uğramadım, genelde ablam karşılaşıyordu. Ben küçük kardeşimi sakinleştiriyordum. Arada konuşurken ‘seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodruma gömeceğim’ dediğini duydum. Annem sağ elini kullanırdı. Ayrıca bir gün hasta olup okula gidemediğim için annemi dövmüştü.” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Avukat Selahattin Çoban’ın talebi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine müzekkere yazılarak, silahın kullanım şekline ve dosyadaki raporlara göre intiharın mümkün olup olmadığı ile rapor hazırlanması için duruşmayı 8 Haziran saat 13.30’a erteledi