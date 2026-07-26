Bir boşanma davasının temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, aile hukukunu ilgilendiren dikkat çekici bir kararı onayladı. Yüksek Mahkeme; eşine fiziki şiddet gösteren, hakaret eden, geceleri aşırı derecede horlayıp uykusunda diş gıcırdatan erkeği ağır kusurlu kabul ederek kadın lehine tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
Eşi horladığı için odaları ayırmıştı: Yargıtay emsal kararda tazminatı yetersiz buldu
Uykuda aşırı horlayan, diş gıcırdatan ve eşine şiddet uygulayan kocayı ağır kusurlu bulan Yargıtay, emsal bir karara imza atarak kadın lehine tazminata hükmetti.Kaynak: İHA
Aile Mahkemesi’ne başvuran taraflar, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı-davalı erkek; eşinin sürekli huzursuzluk çıkardığını, istemediği kişilerle görüştüğünü, ailesine hakaret ettiğini ve cinsel soğukluk sergileyerek son 10 yıldır yatakları ayırdığını iddia etti.
Çocukların velayetini isteyen koca, tedbir ve iştirak nafakasının yanı sıra toplam 200 bin TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Davalı-davacı kadın ise iddialara karşı çıkarak, eşinin kendisine fiziki şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini ve psikolojik sorunları olmasına rağmen tedaviyi reddettiğini öne sürdü.
Ayrı odalarda yatmalarının sebebinin cinsel soğukluk olmadığını belirten kadın, kocasının geceleri aşırı horlaması ve dişlerini gıcırdatması yüzünden ayrı odada uyuduğunu savundu. Süregelen şiddet sebebiyle evi terk etmek zorunda kaldığını ifade eden kadın; nafaka ile birlikte 200 bin TL tazminat istedi.
Davayı karara bağlayan Aile Mahkemesi; kocanın şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ettiğini, hakaret içerikli ifadeler kullandığını ve at yarışı oynayarak sürekli tartışma çıkardığını tespit etti.
Kadının ayrı odada yatmasını, erkeğin rahatsız edici boyuttaki horlama ve diş gıcırdatma durumuna bağlayan mahkeme, erkeği tam kusurlu sayarak kadının davasını kabul etti. Kadın lehine nafaka ile birlikte toplam 80 bin TL maddi ve manevi tazminata karar verildi.
Bölge Adliye Mahkemesi’nin itirazı reddetmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine taşındı. Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle aldığı kararda; günün ekonomik koşulları ve tarafların sosyal durumları göz önüne alındığında, kadın yararına belirlenen tazminat ve yoksulluk nafakasının yetersiz olduğuna dikkat çekti.
Türk Medeni Kanunu'ndaki hakkaniyet ilkesi uyarınca daha uygun bir miktara hükmedilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, kararı bozarak dosyayı geri gönderdi.