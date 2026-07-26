Eşi horladığı için odaları ayırmıştı: Yargıtay emsal kararda tazminatı yetersiz buldu

Çocukların velayetini isteyen koca, tedbir ve iştirak nafakasının yanı sıra toplam 200 bin TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Davalı-davacı kadın ise iddialara karşı çıkarak, eşinin kendisine fiziki şiddet uyguladığını, tehdit ettiğini ve psikolojik sorunları olmasına rağmen tedaviyi reddettiğini öne sürdü.