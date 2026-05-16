Aksaray’da CHP’li gençler, eşi ‘fakirlik belgesi’ alan AKP’li Milletvekili Hüseyin Altınsoy’u ‘para toplama yardımı’yla protesto etti.

'BOŞ GEÇMEYELİM, MİLLETVEKİLİMİZE YARDIM'

CHP Aksaray Gençlik Kolları, ironik protestoyu X’ten “Az çok demeyelim boş geçmeyelim. Milletvekilimize yardım!” notuyla paylaştı.

Videoda CHP’li bir genç kutuya para atıp “Hüseyin Bey seni ne kadar düşündüğümüzü görüyorsun” sözlerini sarf ediyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Altınsoy’un eşine mahkeme harcı ödememesi için muhtarlıktan ‘fakirlik belgesi’ aldırdığını öne sürdü.

Olayın davalı avukatınca fark edildiğini ifade eden Akdoğan, mahkemenin konuyu iletmesi sonrası Aksaray başsavcılığının hem belgeyi veren muhtara, hem de belgeyi alan AKP’li vekilin eşine soruşturma başlattığını ifade etti.

EŞİNİN KIZ KARDEŞLERİNİN DURUMU KÖTÜYMÜŞ

Altınsoy gündem olan olaya ilişkin dün akşam açıklama yaptı. Fakirlik belgesi alındığını yalanlamadan şöyle yazdı:

“Kamuoyunda bahsi geçen dava eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır.

Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır."

‘ADLİ YARDIMI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL, TAMAMLANACAK’

"Müşterek dava olması hasebiyle dört kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı sekizinci ayda açılmıştır. Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir.

Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı verilen süre içerisinde (2026 dokuzuncu ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir."

‘TARAFIMIN BİLGİSİ VE İLGİSİ YOK’

"Siyasi sebeple de olsa da kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum.

Daha sonra CHP’lileri konuyu ‘istismar etmek’le suçladı."