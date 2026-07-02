Alan ve Katie Donegan çifti, yıllarca son derece tutumlu bir yaşam sürerek 1 milyon sterlin biriktirdi. Biri 35 diğeri ise 40 yaşında emekli olan çift, şimdi ücretsiz finans eğitimleri ve danışmanlıklarla başkalarına da yol gösteriyor.
Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar
İngiltere'de yaşayan Alan ve Katie Donegan çifti, yıllarca son derece tutumlu bir yaşam sürerek milyonlarca kişinin hayalini kurduğu erken emekliliğe ulaşmayı başardı.Kaynak: Haber Merkezi
"FIRE" (Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik) hareketinin uygulayıcılarından olan çift, sırasıyla 40 ve 35 yaşlarında emekli olarak finansal özgürlüklerini ilan etti.
Kurdukları ücretsiz eğitim platformlarıyla binlerce kişiye borçsuz iş kurma ve bütçe yönetimi dersleri veren ikilinin "aşırı tutumluluk" modeli ise uzmanlar arasında tartışma yaratıyor.
ISITICI YERİNE KAT KAT GİYİNDİLER, ÖĞLE YEMEKLERİNİ EVDEN GÖTÜRDÜLER
Donegan çiftinin tasarruf planı günlük yaşamın neredeyse her alanına yansıdı.
Kış aylarında evlerinde kaloriferi açmak yerine kat kat giyinmeyi tercih eden çift, sıcak su torbaları kullandı. Dışarıdan yemek söylemek yerine öğünlerini evde hazırladı ve işe her gün yanlarında götürdü.
Bununla da yetinmeyen çift, tasarruf sınırlarını daha da zorlayarak kullanılmayan süpermarket kuponlarını toplamak ve cep telefonlarını halka açık yerlerde şarj etmek gibi sıra dışı yöntemlere de başvurdu.
DÜNYAYA YAYILAN "FIRE" HAREKETİ
Donegan çiftinin benimsediği bu yaşam tarzı, küresel çapta giderek büyüyen FIRE (Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik) hareketinin temel prensiplerine dayanıyor.