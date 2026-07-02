Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar

Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar

İngiltere'de yaşayan Alan ve Katie Donegan çifti, yıllarca son derece tutumlu bir yaşam sürerek milyonlarca kişinin hayalini kurduğu erken emekliliğe ulaşmayı başardı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar - Resim: 1

Alan ve Katie Donegan çifti, yıllarca son derece tutumlu bir yaşam sürerek 1 milyon sterlin biriktirdi. Biri 35 diğeri ise 40 yaşında emekli olan çift, şimdi ücretsiz finans eğitimleri ve danışmanlıklarla başkalarına da yol gösteriyor.

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Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar - Resim: 2

"FIRE" (Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik) hareketinin uygulayıcılarından olan çift, sırasıyla 40 ve 35 yaşlarında emekli olarak finansal özgürlüklerini ilan etti.

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Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar - Resim: 3

Kurdukları ücretsiz eğitim platformlarıyla binlerce kişiye borçsuz iş kurma ve bütçe yönetimi dersleri veren ikilinin "aşırı tutumluluk" modeli ise uzmanlar arasında tartışma yaratıyor.

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Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar - Resim: 4

ISITICI YERİNE KAT KAT GİYİNDİLER, ÖĞLE YEMEKLERİNİ EVDEN GÖTÜRDÜLER

Donegan çiftinin tasarruf planı günlük yaşamın neredeyse her alanına yansıdı.

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Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar - Resim: 5

Kış aylarında evlerinde kaloriferi açmak yerine kat kat giyinmeyi tercih eden çift, sıcak su torbaları kullandı. Dışarıdan yemek söylemek yerine öğünlerini evde hazırladı ve işe her gün yanlarında götürdü.

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Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar - Resim: 6

Bununla da yetinmeyen çift, tasarruf sınırlarını daha da zorlayarak kullanılmayan süpermarket kuponlarını toplamak ve cep telefonlarını halka açık yerlerde şarj etmek gibi sıra dışı yöntemlere de başvurdu.

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Eşi 35 kendisi 40 yaşında emekli oldu...Uyguladıkları taktikleri şimdi başkalarına anlatıyorlar - Resim: 7

DÜNYAYA YAYILAN "FIRE" HAREKETİ
Donegan çiftinin benimsediği bu yaşam tarzı, küresel çapta giderek büyüyen FIRE (Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik) hareketinin temel prensiplerine dayanıyor.

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